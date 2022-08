Ultimi dieci giorni di mercato per fare ciò che non è stato fatto in oltre un mese e mezzo di trattative: completare l’organico. La priorità del Benevento resta sempre quella di un centrocampista centrale che possa giocarsi il posto con Viviani. Di soluzioni ne ha sondate diverse il direttore sportivo Foggia.

