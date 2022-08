Punto e a capo. Un Benevento di resistenza riesce a conquistare il primo risultato positivodi questa stagione, strappando un pari al Genoa con orgoglio, carattere e grazie a un Paleari in serata di grazia, capace di respingere gli assalti dei padroni di casa. Finisce 0-0 al ‘Ferraris’ una partita decisiva per la permanenza di Fabio Caserta sulla panchina giallorossa. Basterà il pareggio portato via con merito a restituire il posto a un allenatore di fatto scaricato dalla dirigenza? Sarà sufficiente per riallacciare un filo mai reciso solo per via della gara ufficiale imminente? Probabilmente no, ma intanto il tecnico calabrese può godersi un risultato d’onore che confermo quanto ha detto alla vigilia: ossia che la squadra è dalla sua parte.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani