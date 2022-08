Sotto coma farmacologico e in condizioni gravi, con la prognosi, che resta riservata, anche se sembrano palesarsi degli indicatori nella direzione di una stabilizzazione delle sue condizioni, il 51enne Bruno Caporaso, ferito dal fratello Eugenio (per motivi che restano da chiarire, anche se in un contesto di fondo che appare di relazioni familiari non ottimali) ad esito di una discussione dai toni forti, degenerata nel peggiore dei modi, giovedì nel tardo pomeriggio in centro storico a Cautano.

