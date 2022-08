Lega: Centinaio, ‘zero lamentele per nomi liste, ruberei Patuanelli al M5S’

Milano, 20 ago. (Adnkronos) – “Il taglio del numero dei parlamentari mette in difficoltà, ma non registriamo malumori. Magari l’aspettativa di qualcuno della classe dirigente non è stata accontentata, ma non abbiamo avuto i problemi del Pd: non registro gente che si lamenta per la scelta di un collegio considerato meno attraente”. Lo afferma all’Adnkronos l’ex ministro e senatore della Lega Gian Marco Centinaio in merito alle liste depositate in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre.

Alla domanda se c’è un candidato che vorrebbe ‘soffiare’ a qualche partito avversario, la replica arriva dopo un po’ di riflessione: “Il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, è una persona perbene e che mi piace”. Patuanelli, di cui Centinaio è stato sottosegretario, è candidato tra le fila del Movimento Cinquestelle come capolista al Senato e corre in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania.