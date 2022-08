Una sconfitta che ha lasciato strascichi pesanti, un gruppo sfiduciato e un allenatore scaricato dalla propria dirigenza: è così che il Benevento si presenterà questa sera al cospetto del Genoa, in una sfida che potrebbe essere l’ultima con Fabio Caserta come inquilino della panchina giallorossa. Sì, perché dopo le riflessioni dei giorni scorsi, il club di via Santa Colomba pare ormai deciso a voltare pagina, a maggior ragione se al ‘Ferraris’ dovesse arrivare il terzo ko consecutivo, dopo quello rimediato proprio contro il Genoa in Coppa Italia e al debutto in campionato contro il Cosenza. Sono bastati questi due passi falsi, i primi 180 minuti interpretati in maniera deludente dalla formazione sannita per far sì che la società sconfessasse le scelte estive e si preparasse a cominciare da zero, con un nuovo allenatore.

