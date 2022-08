Torino: Rossomando, ‘nessuno può scalfire immagine Anselmi’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Uno sfregio alla memoria di una delle madri costituenti simbolo dell’Italia repubblicana e antifascista. Forse era questo l’intento ma nessuno può scalfire ciò che per l’Italia è stata ed è Tina Anselmi. Per questo ricordando una sua frase esemplare, ‘Capii che per cambiare il mondo bisognava esserci’, ci saremo con ancora più convinzione e determinazione a difesa dei valori fondanti della Costituzione che Tina Anselmi ha contribuito a scrivere”. Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando.