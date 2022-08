Elezioni: Nordio e Pera pronti a candidarsi con Fratelli d’Italia

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – L’ex magistrato Carlo Nordio e l’ex presidente del Senato Marcello Pera si candideranno alle prossime elezioni con Fratelli d’Italia. Ad annunciarlo i diretti interessati, in maniera netta il primo, in modo più sfumato il secondo.

“Ho sempre sostenuto -scrive Nordio in un articolo su ‘Il Messaggero’ e ‘Il Mattino’- che un magistrato non dovrebbe entrare in politica durante il servizio, e nemmeno dopo, per evitare il sospetto che le sue inchieste fossero indirizzate a procacciarsi un consenso elettorale. Poiché son passati quasi sei anni dal mio congedo, e la magistratura mi sembra quasi un ricordo lontano, questi scrupoli non sono più giustificati. Ma vi è una ragione ulteriore che mi ha convinto ad accettare. Dopo aver scritto, per oltre 25 anni, sulle criticità della nostra giustizia e sulla necessità di rimedi urgenti in senso garantista e liberale, la rinuncia a intervenire attivamente quando te ne viene offerta la possibilità sarebbe una mancanza di coraggio, o quantomeno un atteggiamento di incoerenza e di pigrizia”.

Pera parla invece in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’. “Mi piacerebbe occuparmi della mia grande passione: le riforme costituzionali. E Giorgia ha battuto molto su questo tasto per provare a convincermi…”, spiega riferendosi alla leader di Fratelli d’Italia. “Lei è come Berlusconi nel 1994 e Renzi nel 2014, avrà un grande successo…”.