Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “I problemi degli italiani non sono i tweet di un russo, voteranno gli italiani, non i russi, i cinesi, gli eschimesi, in base a quelli che sono i loro valori e i loro interessi, non mi interessa fare polemiche con il resto del mondo”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal Tg4.