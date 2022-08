Elezioni: Gasparri, ‘anche Calenda al servizio del Pd’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Calenda dice una parte di verità quando afferma che il Pd, cinque minuti dopo le elezioni, è pronto a rifare pace con i grillini. Ma non dice tutta la verità. Anche lui con la sua lista è al servizio del Pd. Quando dice infatti di essere in campo per non far vincere il centrodestra, creando confusione e dispersione di voti, di fatto afferma di volere ancora una volta il Pd al governo del Paese senza vincere le elezioni. Grazie a formule confuse che gli elettori non consentiranno che vengano riproposte, affidando con un chiaro risultato al centrodestra il governo dell’Italia”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Il vero alleato del Pd -aggiunge- è quindi Calenda, insieme a Renzi. Del resto vengono da quel partito e si illudono di prendere un po’ di voti per mettere in tavola un nuovo pastrocchio in cui il Pd di Enrico Letta continuerebbe a comandare senza vincere le elezioni. Ma non sarà così. Però a scanso di equivoci è meglio non disperdere voti. Votare Calenda-Renzi vuol dire fare gli interessi della sinistra e del Pd. Votando Forza Italia i moderati faranno una scelta chiara in favore del centrodestra sostenendo un movimento politico solido, coerente ed affidabile”.