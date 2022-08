Calcio: Malinovskyi in uscita dall’Atalanta, ipotesi scambio con Under del Marsiglia

Roma, 18 ago. – (Adnkronos) – C’è anche il Marsiglia sulla tracce di Ruslan Malinovskyi. Operazione non facile, ma i francesi ci stanno provando. Si lavora allo scambio con Cengiz Under, secondo quanto riporta Sky Sport. Nel corso del pomeriggio, erano arrivate le parole via social della moglie dell’attaccante ucraino che sanno di addio: “Noi qui siamo felici. Non eravamo pronti per dover cambiare la vita. La finestra di mercato sta volgendo al termine e ora siamo costretti a cercare opzioni. Cercare… perché c’è un motivo serio. Dovete leggere tra le righe. Ruslan si stava preparando per la nuova stagione e ci siamo trasferiti nella nostra nuova casa, ma qualcosa è andato storto. Dovete sapere solo che nessuno sarebbe andato da nessuna parte. Vi dico questo perché per me è importante. Perché voi siete la parte grande della squadra”.