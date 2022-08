Afol Moda, borsa di studio ‘Giusi Ferrè’ per sartoria avanzata

Milano, 18 ago. (Labitalia) – Partecipare gratuitamente al corso annuale di Sartoria Avanzata di Afol Moda in partenza in autunno. È possibile farlo grazie alla borsa di studio dedicata alla giornalista di moda e scrittrice Giusi Ferré. La sua famiglia, infatti, ha deciso di dare un’opportunità ai giovani che vogliono studiare e fare ricerca nell’ambito della moda contemporanea con un focus specifico sull’utilizzo di tessuti pregiati in un’ottica di sostenibilità.

Negli anni in cui ha descritto e commentato la moda italiana ed estera, Giusi Ferré ha sempre promosso e aiutato i giovani talenti, creando per loro opportunità di crescita e di conoscenza e ha sempre sostenuto il ruolo che la formazione ha nella crescita e nello sviluppo di un Paese. Ha sempre nutrito riconoscenza e affetto profondo per Milano, città in cui ha sempre lavorato contribuendo a creare il sistema moda oggi conosciuto nel mondo.

La scelta della famiglia di sostenere Afol Moda, scuola di eccellenza pubblica milanese, si colloca in questo percorso iniziato tanti anni fa e vuole dare una opportunità a un ragazzo o a una ragazza di entrare nel settore della moda grazie al corso di Sartoria Avanzata.

Il percorso, strutturato in 800 ore di cui 300 di stage, forma la figura professionale del sarto artigianale, specializzato nella produzione di capi su misura realizzati con raffinate tecniche di esecuzione. Simulando tempi e processi di un Atelier professionale, gli studenti sono impegnati nello studio e nella confezione di capi di una o più collezioni disegnate da ex studenti. Completano il percorso formativo i moduli di camiceria su misura e moulage.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via e-mail a borsastudioafolmoda@afolmet.it entro e non oltre venerdì 23 settembre 2022 allegando la documentazione disponibile sul sito della scuola www.afolmoda.com

La graduatoria, con l’esito finale delle selezioni, sarà pubblicata entro il 30 settembre 2020 sul sito .