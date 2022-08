Mo: Seibert, parole di Abbas ‘sbagliate ed inaccettabili’

Berlino, 17 ago. (Adnkronos/Dpa) – Parole “sbagliate ed inaccettabili”. Così Steffen Seibert, nuovo ambasciatore della Germania in Israele, ha commentato le dichiarazioni del leader palestinese Mahmoud Abbas, pronunciate ieri in conferenza stampa a Berlino. “La Germania non sosterrà mai alcun tentativo di negare la dimensione eccezionale dei crimini dell’Olocausto”, ha aggiunto.

”Israele ha commesso olocausti contro i palestinesi” nel corso degli anni, ha affermato Abbas, rispondendo ad una domanda sulla strage commessa alle Olimpiadi di Monaco nel 1972, di cui si commemora quest’anno il 50mo anniversario. “Se vogliamo ripercorrere il passato, vado avanti”, ha affermato, parlando poi di ”50 massacri che Israele ha commesso. 50 massacri, 50 massacri, 50 olocausti”, ha detto Abbas, pronunciando l’ultima parola in inglese.