Pnrr, Uncem: oggi ultimo giorno per inviare progetti Green Communities

Roma, 16 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Green communities: oggi, 16 agosto, è l’ultimo giorno per inviare i progetti al ministero degli Affari regionali e delle autonomie e partecipare al bando del Pnrr. Tanti i territori montani, i Comuni insieme che stanno rispondendo all’Avviso. Le Green Communities sono uno strumento importante, voluto da Uncem nel 2008 per rispondere oggi e nei prossimi decenni alle sfide della crisi ecologica e per dire come i Comuni lo fanno insieme, non da soli.

“Solo insieme i Comuni – grandi e piccoli – scrivono pagine nuove e dicono cosa vogliono essere. Per questo, la Strategia delle Green Communities è per tutti. Non solo per chi verrà finanziato sul Pnrr -scrive Uncem-. Lavoriamo da oggi per aumentare le risorse disponibili sul Pnrr e per rendere tutti i territori montani – con Comunità montane e Unioni montane – protagonisti”. Il bando è disponibile sul sito https://www.affariregionali.it