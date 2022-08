Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – Cambia il programma delle gare in acque libere degli europei di nuoto, in programma a Ostia. A causa delle previsioni meteorologiche avverse, giovedì 18 non si svolgeranno gare. Lo annuncia la Len, la Federnuoto europea. La prima competizione in acque libere è stata riprogrammata il 19 agosto alle ore 9 con la 10km maschile e femminile. Il 20 agosto, invece, andranno in scena le 5 km e il 21 agosto le 25 km, seguite dalla staffetta della 6km a squadre.