Elezioni: Lega, ‘su pensioni Quota 41, opzione donna e ape sociale’

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “La Lega ha le idee chiare in materia previdenziale: vogliamo rendere strutturali Quota 41, opzione donna e Ape sociale. Sono tutti sistemi alternativi alla sciagurata riforma Fornero -difesa dal Pd anche se ingiusta e sbagliata- e che potranno essere scelti liberamente dai lavoratori italiani”. Lo affermano il responsabile dipartimento Lavoro della Lega, Claudio Durigon, e il sottosegretario al Mef, Federico Freni.

“Non ci sarà -assicurano- alcun problema di sostenibilità: grazie a Quota 100 è stato eliminato il bacino creato dalla legge Fornero che per molti anni ha impedito alle persone di andare in pensione. Con gli interventi proposti dalla Lega si realizza definitivamente l’obiettivo di cancellare la riforma del governo Monti, garantendo così anche maggiori spazi ai giovani in cerca di primo impiego e permettendo a 800mila persone in un triennio di godersi il meritato riposo dopo una vita di sacrifici, così come hanno già fatto in 400mila grazie a Quota 100”.