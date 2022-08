Atletica: Barelli, ‘l’oro europeo di Israele a Monaco alimenti pace’

Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – Una medaglia d’oro iconica, simbolica, che aiuta a ricordare, crescere, insegnare. “Siamo molto contenti per il successo della squadra israeliana di maratona ai campionati europei di Monaco – sottolinea Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto e capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati – La vittoria di Maru Teferi, Gashau Ayale, Omer Ramon, Yimer Getahun e Girmaw Amare avviene 50 anni dopo la strage terroristica delle Olimpiadi del 1972 che costò la vita di 11 ragazzi ed atleti israeliani, cinque fedayyin e di un poliziotto tedesco”.

Paolo Barelli, allora 18enne azzurro del nuoto, ricorda con forte commozione quelle ore drammatiche: “Eravamo nella palazzina a fianco di quella israeliana quando ci fu l’irruzione; vivemmo ore drammatiche nella speranza che la situazione si risolvesse. Invece nostri fratelli erano stati sequestrati e uccisi. Da allora le Olimpiadi sono cambiate in termini di sicurezza, pur continuando a valorizzare e a promuovere principi di eguaglianza e inclusione. Questa vittoria ci offre un’ulteriore occasione per trasmettere ai più giovani i valori della pace e della fratellanza e l’importanza di rispettare tutti gli uomini e le donne senza distinzione, pregiudizi e preconcetti”.