Atletica: Europei, finale per Ponzio, Fabbri e Bruni

Monaco, 15 ago. – (Adnkronos) – Buona mattinata per gli azzurri all’Olympiastadion, nella prima sessione di gare dei Campionati Europei di Monaco di Baviera. Tre qualificazioni alle finali, grazie ai pesisti Nicholas Ponzio (20,44) e Leonardo Fabbri (20,27), entrambi di nuovo in pedana stasera alle 20:58, e alla saltatrice con l’asta Roberta Bruni (4,50), promossa alla finale in programma mercoledì sera (ore 20). Avanzano anche le velociste dei 100 metri Zaynab Dosso (11.38) e Irene Siragusa (11.57), ammesse alle semifinali di domani sera (eliminata Gloria Hooper, 11.64). Out anche l’altra astista Elisa Molinarolo (4,25) e il terzo pesista azzurro, Sebastiano Bianchetti (19,37). Ottima partenza nel decathlon per Dario Dester, 10.81 nei 100 metri, 7,46 nel lungo, e 14,56 nel peso (primato personale all’aperto di oltre mezzo metro), prestazioni che valgono (pur in una fase assolutamente iniziale della gara) il secondo posto in classifica.