Usa, piomba con auto sulla folla: 17 feriti. Poi fugge e uccide una donna

Washington, 14 ago. (Adnkronos) – Un’auto si è schiantata tra la folla a Berwick, in Pennsylvania, durante un evento di raccolta fondi per le famiglie di 10 persone morte in un recente incendio. Diciassette persone sono rimaste ferite. L’uomo è poi fuggito ed ha ucciso una donna colpendola con un martello nella vicina Nescopeck. I fatti risalgono alle 18.15 locali di ieri. L’aggressore, ora sotto custodia, ha ucciso la donna pochi minuti dopo la fuga dal luogo in cui ha investito la folla. La polizia della Pennsylvania ha riferito di aver trovato al suo arrivo la donna senza vita e di aver arrestato sul posto il responsabile.