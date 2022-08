Treviso: sindaco, ‘tragedia ci lascia senza parole, appelli a prudenza non bastano mai’

Treviso, 14 ago. (Adnkronos) – “Una tragedia che lascia tutti senza parole. Gli appelli alla prudenza non bastano mai ma il valore della vita è davvero grandissimo e ce ne accorgiamo solo quando viene a mancare”. E’ il commento che il sindaco di Treviso, Mario Conte, fa all’Adnkronos dopo aver appreso la notizia dell’incidente avvenuto nella notte a Godega Sant’Urbano e costato la vita a 4 giovanissimi tra i 18 e i 19 anni.

“Dimostriamoci comunità in questi momenti – aggiunge – stringendoci attorno al dolore delle famiglie e lavoriamo uniti per cercare di evitare che succedano tragedie come queste. Ora però è il tempo del silenzio, del rispetto e della preghiera”.