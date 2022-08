Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Sensi è un grande supporto per me e la mia famiglia. La sua presenza in Parlamento mi fa sperare che persone come me abbiano voce in capitolo. Vorrei ringraziarlo per il servizio prestato nella passata legislatura e spero che rimanga in Parlamento per un’altra legislatura!” Lo scrive su Twitter lo studente Patrick Zaki.