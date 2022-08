Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – La Lazio batte 2-1 il Bologna in un match della prima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei felsinei grazie a un rigore trasformato da Arnautovic al 38′, replicano l’autogol dell’ex De Silvestri al 68′ e la rete di Immobile al 79′. Biancocelesti in dieci dal 6′ per l’espulsione del portiere Maximiano, nel recupero della prima frazione anche i felsinei perdono un uomo per il rosso a Soumaoro.