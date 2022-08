Firenze, 14 ago. – (Adnkronos) – La Fiorentina è in vantaggio per 2-1 sulla Cremonese al termine del primo tempo del match della prima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Artemio Franchi’. Per i viola in gol Bonaventura al 17′ e Jovic al 34′, per i lombardi, rimasti in dieci dal 44′ per l’espulsione di Escalante, in rete Okereke al 19′.