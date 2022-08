Calcio: Mihajlovic, ‘occasione persa, decisivi i cambi della Lazio’

Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – “Sicuramente abbiamo fatto tutto noi. Nel primo tempo vinciamo 1-0 con un uomo in più, dovevamo chiuderla e avevamo anche avuto delle occasioni. Dopo abbiamo preso delle ammonizioni stupide e siamo rimasti in dieci anche noi. Nella ripresa è stata una partita equilibrata e loro dopo l’autogol hanno preso coraggio. Abbiamo perso un’occasione”. L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic commenta così il ko per 2-1 contro la Lazio all’esordio in campionato. “Nella ripresa loro hanno messo dei titolari, noi Barrow che è un potenziale titolare più due ragazzi -sottolinea il tecnico serbo in conferenza stampa dopo il match-. La rosa della Lazio è migliore rispetto a quella del Bologna, sicuramente anche nei cambi e questo ha inciso nel ribaltare il risultato, anche se nella ripresa la partita è stata equilibrata”.