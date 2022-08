Calcio: Dazn si scusa per disservizi, ‘seguite posticipi di Instagram’

Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – “Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza il link nelle Instagram stories per vedere Salernitana-Roma e Spezia-Empoli”. Con queste parole Dazn avvisa i suoi abbonati del modo per evitare i problemi di visione delle partite che sono tornati già alla prima giornata di Serie A. Al via dei due posticipi domenicali Dazn aveva diffuso una nota via Instagram: “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente”. Poi non risolto il problema è arrivato il secondo annuncio.