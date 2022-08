Finito il tempo dei programmi, delle riflessioni e degli sguardi aperti sul futuro. Prima notte di Serie B per il Benevento che al Vigorito contro il Cosenza inaugura ufficialmente la sua stagione cadetta, la seconda guidata da Fabio Caserta. Smaltito il magone per l’addio ai sogni promozione della passata stagione, il club giallorosso ha costruito un nuovo percorso ridisegnando obiettivi e spogliatoio per cercare un nuovo approccio con la realtà della Serie B.

