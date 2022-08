Piero Angela: Letta, ‘Paese più povero, entrava nelle case di ognuno e scattava una scintilla’

Roma, 13 ago (Adnkronos) – “Ricordo una giornata straordinaria a Cesenatico, qualche anno fa, in cui Piero Angela parlava agli studenti della Scuola di politiche. Non ho mai visto gli studenti così, ad ad ascoltare ogni cosa che diceva. Credo che il nostro Paese è molto più povero da oggi”. Lo ha detto Enrico Letta ricordando Piero Angela nel corso della Direzione del Pd.

“Quello che lui ha fatto e raccontato, il suo sforzo di persona partita da un percorso giornalistico e poi diventato straordinario racconto di un’Italia di cui siamo tutti orgogliosi, la sua capacità di renderlo traducibile per tutti, di entrare nelle case di ognuno e di far scattare una scintilla”, ha detto il segretario del Pd.

“La memoria di Piero Angela ci deve dare molta forza per quello che dobbiamo fare, quel lavoro straordinario sui fatti e per renderli i grado di trasformare la realtà delle persone”, ha aggiunto.