Pd: nel programma anche matrimonio egualitario, Zan ringrazia

Roma, 13 ago (Adnkronos) – Il matrimonio egualitario, oltre ad altre battaglie Pd su diritti come il Ddl Zan, lo ius scholae, la legge sul fine vita e l’uso terapeutico della cannabis, sono presenti nella bozza del programma che la Direzione dem sta discutendo stamattina e che dovrà votare.

“Le battaglie della comunità LGBTQI+ sono semplicemente richieste di uguaglianza”, si legge tra l’altro nella bozza. A stretto giro è arrivato via Twitter il plauso di Alessandro Zan: “Orgoglioso del @pdnetwork che ha inserito il #matrimonioegualitario nel programma e ringrazio il segretario @EnricoLetta per la fermezza sui diritti. Il modo migliore di rispondere al tentativo ridicolo della destra di queste ore di ripulirsi dalla loro più violenta omotransfobia”, ha scritto il deputato del Pd autore dell’omonima legge.