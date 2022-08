Elezioni: Letta, ‘dal Pd una proposta al giorno, gli altri hanno soldi e media noi l’agenda’

Roma, 13 ago (Adnkronos) – “Avremmo potuto presentare tre paginette di programma finto insieme al simbolo e poi prenderci del tempo. Ma abbiamo fatto un lavoro diviso in due parti, perchè se oggi buttassimo tutte le nostre proposte insieme sarebbe un disastro”. Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

“Abbiamo deciso di fare in modo diverso. Lavoreremo con un tema al giorno, una proposta al giorno. Gli altri hanno una potenza di fuco, soldi, media che noi non abbiamo. Ma noi abbiamo una agenda e 100mila volontari”, ha spiegato il segretario del Pd.