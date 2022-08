Covid oggi Italia, 24.787 contagi e 129 morti: bollettino 13 agosto

Sono 24.787 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 13 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 129 morti.

Aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 291 (più 15 rispetto a ieri) e dei pazienti in altri reparti, 7.755 (più 288 rispetto a ieri). Dai 185.120 tamponi effettuati l’indice di positività è del 13,4%.

DATI E NUMERI COVID DELLE REGIONI

LOMBARDIA – Sono 2.813 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 25 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 24.968 tamponi effettuati, con un tasso di positività all’11,2%. In totale nella Regione 41.944 decessi da inizio pandemia. I ricoveri negli ospedali lombardi sono stati 979, 3 quelli in terapia intensiva. I pazienti guariti/dimessi sono 6.543. Tra le province, Milano registra 677 nuovi casi, Bergamo 336, Brescia 422, Como 162, Cremona 149, Lecco 65 e Lodi 86. Sul territorio di Monza e della Brianza i nuovi casi registrati sono 203, a Mantova 168, a Pavia 170, a Sondrio 61 e a Varese 243.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.926 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 agosto 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.793.235 casi di positività, 1.926 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.054 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 34 (-7 rispetto a ieri, -17,1%), 1.236 (-101 rispetto a ieri, -7,6%) negli altri reparti Covid. Questi i dati – accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in Regione. Le persone complessivamente guarite sono 3.366 in più e raggiungono quota 1.740.157.

LAZIO – Sono 1.861 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. “Oggi nel Lazio si registrano 1.861 nuovi casi positivi (-245), sono 3 i decessi (-2), 847 i ricoverati (-21), 52 le terapie intensive (-2) e +9.282 i guariti. I casi a Roma città sono 901” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose” conclude D’Amato.

SARDEGNA – Sono 580 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 13 agosto. Si registra inoltre un altro morto. Ricoverate in terapia intensiva 9 persone (-2), mentre 128 (-4) sono in altri reparti. Sono poi 17.966 i casi di isolamento domiciliare (-694) mentre si registra il decesso di un uomo di 85 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.