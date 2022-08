Tennis: Djokovic dà forfait anche a Cincinnati, Us Open sempre più a rischio

Roma, 12 ago. – (Adnkronos) – Novak Djokovic non giocherà a Cincinnati. Dopo aver saltato Montreal, l’ex numero uno del mondo è stato costretto a dare forfait al Masters 1000 in Ohio al via il prossimo 13 agosto (diretta Sky Sport). Il serbo non è vaccinato contro il Covid-19 e quindi non può entrare negli Stati Uniti secondo le regole sanitarie previste al momento negli Usa. Una situazione che si era già presentata a inizio stagione, con Djokovic che era partito per l’Australia con un permesso di esenzione per motivi medici in vista dell’Australian Open. Poi l’arrivo a Melbourne, l’ingresso negato e la revoca del visto. Djokovic era poi tornato a giocare in Europa, vincendo Wimbledon nella finale contro Nick Kyrgios. E’ dal 10 luglio 2022 che non gioca, proprio dalla finalissima di Church Road. Nelle scorse settimane aveva postato un video di allenamento in vista degli Us Open. Al momento la sua partecipazione a New York è negata, almeno che non cambi qualcosa a livello normativo negli Stati Uniti.