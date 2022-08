Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “La candidatura di Renato Schifani a governatore della Regione Sicilia per il centrodestra in Sicilia è una perfetta sintesi dei valori liberali e della migliore tradizione del moderatismo in Italia, oltre che garanzia di equilibrio e di autorevolezza istituzionale”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia.