Lodi: deputata Lega ferita su A1, ‘tanto spavento, pazzo straniero poteva uccidere’

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – “Questa mattina, mentre portavamo i bambini per qualche giorno al mare, imboccata l’A1 a Lodi, dopo qualche chilometro, un pazzo, straniero e totalmente fuori controllo, ha iniziato a lanciare pietre sulle auto in transito, tra le quali la nostra. A parte qualche lieve ferita e tanto spavento, ce la siamo cavata e fortunatamente i bambini stanno bene”. Lo scrive sul suo profilo Facebook, allegando un video, la deputata della Lega Claudia Gobbato.

L’esponente del Carroccio è uno dei feriti dal 22enne di origine egiziana che ha lanciato diversi sassi contro le auto che viaggiavano lungo l’autostrada A1 all’altezza di Casalpusterlengo (Lodi). “Ringrazio la polizia che è riuscita a bloccare questo delinquente, con l’aiuto del taser, che per qualcuno era inutile e invece anche oggi grazie a questo strumento e all’abilità delle nostre forze dell’ordine, probabilmente si è salvata qualche vita”, conclude la parlamentare.