Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “La forza dei moderati esiste, al di là delle sigle: è una realtà culturale e valoriale che oggi è destinata solo a crescere. Oggi un sondaggio di Emg per Libero dice che siamo già al 3,5%. Il nostro linguaggio: impegni seri e concreti, non promesse o slogan. L’obiettivo: rispondere a quell’elettorato moderato che altrimenti rischia di rifugiarsi nell’area del non voto”. Così il senatore Udc Antonio De Poli.