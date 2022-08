Formazienda lancia avviso a sportello, 5 mln euro per percorsi formativi dei dipendenti

Roma, 10 ago. (Labitalia) – Una formazione finalizzata ad aiutare le imprese davanti alla sfida tecnologica. È l’obiettivo di Formazienda, il fondo paritetico e interprofessionale istituito da Sistema Impresa e Confsal, che ha emanato un avviso a sportello pari a 5 milioni di euro con lo scopo di finanziare i percorsi formativi dei dipendenti delle aziende aderenti.

Formazienda riunisce 100mila imprese in prevalenza attive nel settore del terziario anche se le adesioni interessano tutti i comparti produttivi, dalla piccola industria all’artigianato con una presenza di imprese agricole e agroalimentari. Nelle imprese iscritte a Formazienda lavorano circa 700mila dipendenti mentre le aree geografiche interessate coincidono con tutte le regioni italiane anche se il fondo mantiene una presenta prioritaria nei territori del Nord-Ovest.

“L’avviso a sportello per le sue caratteristiche – spiega il direttore generale del fondo, Rossella Spada – valorizza al massimo la libertà di scelta e di selezione delle tematiche, la velocità e agilità delle tempistiche, la snellezza delle procedure. Inoltre, coinvolge le aziende di ogni scala dimensionale e di ogni settore produttivo. I nostri finanziamenti permettono di collocare le persone in formazione in tempi rapidi e sicuri. È indispensabile dotare le imprese del surplus conoscitivo e informativo che consenta di gestire e affrontare con successo il processo della trasformazione tecnologica”.

L’avviso a sportello rientra nella categoria della formazione finanziata che non genera costi aggiuntivi per i bilanci delle imprese, come sottolinea il direttore Spada: “Un vantaggio notevole per il sistema imprenditoriale che è chiamato a superare una situazione estremamente complessa dove l’aggravio dei fenomeni inflattivi, il calo del valore di acquisto del denaro, gli aumenti dei prezzi energetici si abbinano alla necessità di operare con urgenza all’interno dell’economia globale ad alta intensità di innovazione”.

Le imprese aderenti come stabilisce la legge 388/2000, per avere accesso alla formazione finanziata, devono aderire a uno dei 20 fondi interprofessionali italiani decidendo di destinare la quota dello 0,30 che viene prelevato dall’Inps dalla busta paga di ogni dipendente. L’avviso a sportello 2/2022 interviene così a completamento di una strategia che ha visto Formazienda, nel biennio della pandemia, promuovere formule quali l’avviso a catalogo, che eroga i finanziamenti per seguire i corsi pubblicati dai cataloghi degli enti di formazione accreditati, o l’avviso quadro che si rivolge invece ad un’ampia platea di imprese che candidano piani formativi sulla base delle proprie necessità.

Dal dicembre 2019 Formazienda ha stanziato 56 milioni di euro formando 500mila persone e portando a quota 205 milioni di euro i finanziamenti stanziati dall’anno della fondazione nel 2008. Il testo completo dell’Avviso 2/2022 e tutte le informazioni sulla candidatura si trovano al seguente link: https://www.formazienda.com/avvisi/avviso-n-2-2022/.