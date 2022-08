Elezioni: Renzi, ‘Meloni pericolo per portafogli italiani non per la democrazia’

Roma, 10 ago (Adnkronos) – “La Meloni non è un pericolo per la democrazia, ma per le casse dello Stato”. Lo ha detto Matteo Renzi al sito della Stampa.

La Meloni è un pericolo per la democrazia? “No. Se vince la destra è in pericolo il vostro portafogli, hanno fatto tante di quelle promesse. Se devo guardare al mio di portafogli dico sono felicissimo. Ma se guardo al debito pubblico la considero una follia”.