Roma, 10 ago (Adnkronos) – “Se si fa l’accordo bisogna capire qual è la prospettiva, se c’è un ragionamento. Le candidature e la lista sono la cosa più facile, la vera domanda è vogliamo fare un percorso che costruisca un grande polo del buonsenso che sia in grado di incidere nella prossima legislatura. Per farlo, bisogna fare le cose per bene”. Lo ha detto Matteo Renzi alla Stampa dell’accordo con Carlo Calenda.