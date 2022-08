Elezioni: Amendola (Pd), ‘noi per beni pubblici, scuola, imprese e ambiente la destra per i tagli’

Roma, 10 ago (Adnkronos) – “Governismo del Pd? Sono orgoglioso. Grazie al governismo abbiamo portato in Italia i 209 miliardi del Pnrr negoziati in Europa. Grazie alle responsabilità che ci siamo assunti, abbiamo negoziato a livello europeo la rivoluzione del Green Deal. Se dovessi affiancare al rosso un altro colore per indicare le nostre politiche, sceglierei il verde”. Lo ha detto Enzo Amendola a Timeline su Skytg24.

“La differenza tra il Partito democratico e le destre sarà nel modo in cui si vogliono indirizzare queste risorse. Il Pd le vuole mettere nei beni pubblici, negli investimenti sulla scuola, negli incentivi per le imprese e nella difesa dell’ambiente -ha detto il sottosegretario all’Ue-. Le destre vogliono utilizzarle per la Flat tax e i tagli al Welfare. Oggi c’è da scegliere verso quale direzione andare. Noi abbiamo compiuto finora dei passi che ci consentono di portare l’Italia verso un futuro migliore di quello che abbiamo conosciuto”