Calcio: Juventus, allenamento in gruppo per Cuadrado

Torino, 10 ago. – (Adnkronos) – Juventus al lavoro alla Continassa in preparazione alla sfida di Ferragosto contro il Sassuolo, match d’esordio del campionato 2022-2023. Questa mattina i bianconeri si sono ritrovati per una sessione dedicata alla tecnica: nello specifico, si è lavorato sulla fase di non possesso (pressing e chiusure) e di possesso (manovra avanzata). Allenamento completo in gruppo per Cuadrado, parziale per McKennie. Questo pomeriggio, lavoro in palestra e forza, su base individuale; domattina, invece, il gruppo torna in campo al mattino. Sempre domani, alle 14.30, la presentazione di Gleison Bremer in conferenza stampa: appuntamento all’Allianz Stadium.