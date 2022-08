Nuoto: Paltrinieri, ‘a Roma mi sento a casa, non vedo l’ora di gareggiare e voglio fare bene’

Roma, 9 ago. – (Adnkronos) – “Mi sento a casa qui. E’ un’emozione unica: aspettavo gli Europei di Roma 2022 da tanto tempo. C’è voglia di far bene, perché ci verranno a vedere tante persone, i familiari e tanti amici”. Lo dice Gregorio Paltrinieri nel corso della conferenza stampa di presentazione dei campionati europei di nuoto a Roma. “Cercherò di ottenere il massimo sia in piscina che in acque libere. Ci sono tutti i presupposti per fare bene”, aggiunge il campione olimpico dei 1500 stile libero di Rio 2016.