Milano, 9 ago. (Adnkronos) – Il 20enne denunciato per omicidio stradale per aver investito la scorsa notte un 11enne a Milano è risultato “negativo” all’alcoltest, mentre “si attendono ancora i risultati del tossicologico” fanno sapere fonti della procura di Milano. L’uomo si è costituito circa quattro ore dopo l’investimento e per ora è solo indagato.