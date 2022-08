Calcio: Noemi Bocchi incinta di Totti? Il gossip diventa virale sui social

Roma, 9 ago. – (Adnkronos) – Arriva un’altra indiscrezione sul gossip dell’estate. Noemi Bocchi, la compagna della bandiera della Roma Francesco Totti, sarebbe incinta. Per l’ex capitano giallorosso si tratterebbe del quarto figlio, dopo i tre avuti con Ilary Blasi, il terzo invece per la 34enne romana. L’indiscrezione è diventata virale sui social dove la nuova love story del ‘capitano’ continua a tenere banco. Nel frattempo i due proseguono le vacanze a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altra. Totti con i figli nella villa di Sabaudia, la Bocchi in una casa al Circeo.