Le prove sono finite e fanno ormai parte del passato; la fase di rodaggio terminata in anticipo rispetto al consueto. E’ arrivato il momento di fare sul serio, perché da oggi il campo non fa sconti: il Benevento torna in campo questo pomeriggio al ‘Ferraris’ contro il Genoa (fischio d’inizio alle 17.45) per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, ma soprattutto per il primo vero appuntamento della stagione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia