Elezioni: Salvini, ‘tornare ai decreti sicurezza’

Roma, 8 ago (Adnkronos) – “I litigi a sinistra non appassionano né me né gli italiani”, ma la differenza sostanziale tra i due schieramenti è che “a sinistra propongono più tasse mentre il centrodestra a guida Lega ne propone di meno. Faccio l’esempio della Flat Tax”. Lo ha detto Matteo Salvini, in un’intervista che andrà in onda nell’edizione di questa sera del Tg2.

A proposito di immigrazione, il leader della Lega ha sottolineato: “Tornare ai Decreti Sicurezza significa garantire la sicurezza degli italiani e salvare vite nel Mediterraneo perché purtroppo più gente parte, più gente muore”. Nei primi cento giorni di un eventuale governo di centrodestra, ha aggiunto Salvini, le priorità sono “la rottamazione delle cartelle di Equitalia e interventi diretti per aiutare gli italiani a pagare le bollette di luce e gas”.

In prospettiva, ha concluso Salvini, “solo il ritorno al nucleare garantirà agli italiani di pagare meno care le bollette”.