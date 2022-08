Elezioni: Renzi, ‘Letta le ha sbagliate tutte, con me rosica ma mi ha fatto un favore’

Roma, 8 ago (Adnkronos) – “Letta è la quintessenza dell’errore strategico, le ha sbagliate tutte. Non sapendo cosa scegliere è andato a sbattere”. Lo ha detto Matteo Renzi a Zona bianca, su Retequattro, parlando della alleanze dei progressisti.

“Letta ha un risentimento contro di me, ha detto Renzi no perchè rosica dal 2014 e va bene. Ma mi ha fatto un regalo, sono l’unico che non è dentro alle foto, a quel teatrino che sembra Beautiful, una telenovela”, ha spiegato il leader di Iv.