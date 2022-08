Nel giorno dominato dalla notizia di Carlo Calenda che fa carta straccia, in diretta Rai, del patto con Letta e azzera le nozze col Pd (con strascichi anche nel Sannio dove si dimette da presidente di Azione Alfredo Nazzaro che approda in Italia Viva), arriva anche un sondaggio della casa Bidimedia. La ricerca, incentrata sui principali sondaggi effettuati recentemente, è una simulazione sull’assegnazione dei collegi in tutto il Paese. Distingue tra ‘solid’ distacco superiore a 8 punti percentuali, un anglismo per definire quello che si dice collegio blindato e ‘leash’ , altro forestierismo per definire quello che viene definito, nel gergo politico, collegio ‘contendibile’ o equilibrato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia