Roma, 8 ago (Adnkronos) – “L’accordo l’ha rotto Enrico Letta”, che “ha firmato con noi un patto che diceva una cosa e poi ha firmato un altro patto con forze che dicono l’opposto e io l’avevo avvertito per tempo he così sarebbe stato, cioè che in questo modo non era possibile presentarsi, con una coalizione che diceva tutto e il contrario di tutto”. Lo ha detto Carlo Calenda al Tg1.