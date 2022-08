Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Caro Carlo, riparliamone quando avrai capito che il mantra è una pratica induista che non c’entra niente con la Thailandia. Che è buddista e in piccola parte mussulmana. Ancora una volta, non solo in politica, sei in errore”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, in un tweet risponde a Carlo Calenda, che lo aveva invitato a ripetere come un mantra thailandese “ho sbagliato a pensare che Conte fosse un nuovo Prodi” prima di parlare di alleanze elettorali.