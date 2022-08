Calcio: Napoli, fatta per Sirigu, domani le visite mediche

Napoli, 8 ago. – (Adnkronos) – In attesa di sciogliere il nodo relativo al portiere titolare della prossima stagione, con le trattive per Keylor Navas del Psg e Kepa del Chelsea che proseguono parallelamente, il Napoli ha trovato il vice di esperienza che cercava dopo l’addio di Ospina. La società azzurra, secondo quanto riporta Sky Sport, ha infatti chiuso per l’arrivo dello svincolato Salvatore Sirigu: intesa raggiunta per un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva, con Napoli che in caso di risoluzione anticipata pagherà un indennizzo di 100mila euro. Al portiere 35enne ex Genoa – che nella giornata di martedì sosterrà le visite mediche – un contratto da 600mila euro più bonus che dovrebbe arrivare a circa 700mila euro.