Calcio: Coppa Italia, Modena vince 3-2 il derby con il Sassuolo e vola ai sedicesimi

Modena, 8 ago. – (Adnkronos) – Il Modena sconfigge 3-1 il Sassuolo nel derby emiliano e si qualifica a sorpresa per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Tra le mura amiche dello stadio ‘Alberto Braglia’ i gialloblù trionfano grazie alla reti di Falcinelli all’11’ e alla doppietta di Mosti al 30′ e al 53′. Per i neroverdi a segno Berardi su rigore al 47′ del primo tempo e Ayhan all’88’. Per la squadra di Dionisi gioca tutta la partita Raspadori al centro di una trattativa di mercato con il Napoli. Il Modena affronterà la vincente tra Cremonese e Ternana, in campo alle 21 allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara.