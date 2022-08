Per Davide Veroli si sta per scatenarsi una vera e propria asta che coinvolge anche il Benevento. Il club sannita ha messo da tempo nel mirino il promettente difensore centrale di proprietà del Pescara: sin da giugno, le due società hanno iniziato a parlarne e a trattare, senza però arrivare a un punto di incontro. Nei giorni scorsi il rilancio del sodalizio di via Santa Colomba sembrava potesse andare a buon fine: a fare la differenza non solo la questione economica, ma anche la disponibilità a lasciare il giocatore in prestito al Pescara per una stagione.

